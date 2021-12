Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 37ª sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2021

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 44ª sessão, 37ª ordinária.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori.

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Ordem do Dia:

- Proposição nº 107/2021, do vereador Itamar Sartori, solicitando a suspensão dos trabalhos de espalhar pedriscos nas estradas.

- Pedido de Informação nº 017/2021, do vereador Leandro Briato, solicitando informações sobre o valor do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) ao munícipio, bem como qual a porcentagem que já foi despendida, até a data de hoje, desse repasse para custear a folha de pagamento dos servidores da educação.

- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 078/2021 (8/10/2021), do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para a implantação de infraestrutura (pavimentação asfáltica), e dá outras providências.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Você pode ouvir as sessões ao vivo acessando o site da Câmara Municipal de Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal aos 14 de dezembro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.