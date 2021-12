Campeonato municipal de bocha de Tenente Portela terá a quarta rodada neste fim de semana

O Campeonato Municipal de Bocha de Tenente Portela terá neste fim de semana os jogos válidos pela quarta rodada da fase de classificação. Pelo grupo A, as partidas serão disputadas na sexta, 17, a partir das 19h, no distrito de São Pedro. Pelo B, será no domingo, 19, com início às 9h, na localidade de Lajeado Leão.

São 11 equipes participantes. O certame é promovido pelo Departamento de Esportes e tem o apoio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.