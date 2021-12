Fluminense anuncia acerto com Abel Braga

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (15) a contratação de Abel Braga para comandar a sua equipe de futebol profissional. Esta será a quarta passagem do treinador pelo Tricolor das Laranjeiras. Além dele chegam os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini. Assim, Marcão, que comandou a equipe no Campeonato Brasileiro, retorna ao posto de auxiliar-permanente da comissão técnica da equipe carioca.

Abel Braga é o novo técnico do Fluminense! Seja bem-vindo de volta ao #TimeDeGuerreiros! ????????



Saiba mais >> https://t.co/v1wrtH98ow pic.twitter.com/sDywLTHw0P — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2021

“Eu não sei explicar [o que senti ao voltar para o Fluminense]. Sei apenas que, na primeira conversa que tive com o Mário [Bittencourt, presidente] e o Paulo [Angioni, diretor de futebol], eles me disseram que a maneira como eu me comportei os contagiou. Espero que possa contagiar muitas outras pessoas, principalmente este grupo de jogadores que representa este clube”, afirmou o técnico após o anúncio.

Comandando o Tricolor, Abel Braga já conquistou o Campeonato Brasileiro de 2012, dois Campeonatos Cariocas (2005 e 2012), duas Taças Rio (2005 e 2018) e duas Taças Guanabara (2012 e 2017).