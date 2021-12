Primeiro workshop de Muay Thai realizado em Tenente Portela

No último sábado, dia 11, Tenente Portela foi sede do 1º Workshop de Muay Thai. O evento foi realizado no Centro Municipal Esportivo Miraguai - CEMM, e contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai e fundador da Federação Gaúcha de Sipalki, Carlos Camacho. Também compareceram o diretor de atletas da Confederação de Muay Thai, Thiago Araújo; o diretor do ICFM de taekwondo, Luis Carlos Pimentel; e da vice-campeã sul-americana de Muay Thai, Gabriele Reis; que esteve acompanhada do treinador Elton Kramatschek. O prefeito Rosemar Sala, prestigiou o evento, juntamente com diversos secretários do Governo Municipal.

O Muay Thai chegou em Tenente Portela através de programa desenvolvido pelo professor Luis Carlos Pimentel, que trabalha atualmente com 180 crianças e adolescentes.

Vários atletas da região participaram do workshop.

