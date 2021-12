SEDUC aceita inscrições para cadastro reserva de professores, servidores e especialistas

Até 22 de dezembro, estão abertas as inscrições para o processo de seleção de cadastro reserva para contratação temporária na Secretaria Estadual da Educação (SEDUC). O cadastramento é destinado a professores, servidores e especialistas, para atuarem em escolas da rede estadual.

As inscrições devem ser realizadas no site da SEDUC com a documentação incluída digitalmente.

Na inscrição, o candidato deverá optar por coordenadoria, município e cargo/componente curricular. Após finalizada a inscrição, não serão permitidas alterações.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.