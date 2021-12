Previsão de pouca chuva até a próxima quarta-feira no RS

Para os próximos dias, a previsão ainda é de pouca chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 49/2021, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Nesta época do ano ocorre no centro do Brasil, a formação de um fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Por causa disso, grande parte da umidade disponível na atmosfera do Brasil é consumida nesse corredor úmido que provoca chuvas intensas desde a Amazônia até o Sudeste do país.

Também não há previsão de entrada de nenhuma frente fria no Rio Grande do Sul nos próximos dias. As chuvas que poderão ocorrer no Leste e Nordeste do Estado serão efeito da umidade que chegará do oceano Atlântico, trazida por ventos gerados por um ciclone subtropical em alto mar.

Até o domingo (12/12), a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com sol e nebulosidade variável e temperaturas elevadas durante o dia, com valores acima de 30°C em diversas regiões. A partir da noite, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura, e a combinação de umidade e calor provocará pancadas de chuva e trovoadas isoladas em algumas regiões.

Entre segunda-feira (13/12) e quarta-feira (15/12), a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o Centro Norte do Rio Grande do Sul pode provocar temporais com possibilidade de pancadas de chuva, típicas de primavera e verão, principalmente nos setores Leste e Nordeste.

Na maioria das localidades do Estado, os volumes esperados são inferiores a 20 milímetros (mm). Os maiores acumulados para a próxima semana deverão ocorrer na Região Nordeste.

