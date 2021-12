Calendário Escolar 2022 da rede estadual de ensino começa em 21 de fevereiro

Conforme a portaria nº 300/2021, as aulas na rede pública estadual no ano letivo de 2022 ocorrem no modelo presencial e começam em 21 de fevereiro e se encerram em 16 de dezembro.

O recesso escolar será entre os dias 25 e 31 de julho. O início do segundo semestre está marcado para 1º de agosto. De 14 a 18 de fevereiro de 2022 acontece a Jornada Pedagógica, atividade que trará orientações para as equipes das escolas.

O ano letivo de 2022 será dividido em quatro bimestres. Esse formato permitirá que o planejamento e as intervenções pedagógicas tenham um melhor acompanhamento e, consequentemente, maior efetividade.

As cargas horárias mínimas necessárias para cumprimento do ano letivo e da matriz curricular específica de cada etapa e respectivas modalidades de ensino serão as seguintes:

- 800 horas no ensino fundamental (anos iniciais);

- 833 horas no ensino fundamental (anos finais);

- 1.000 horas no ensino médio diurno e noturno;

- 1.400 horas em escolas em tempo integral;

- 400 horas nas modalidades semestrais de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Curso Normal de Aproveitamento de Estudos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.