Ministro garante prosseguimento de projeto de ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga

Na tarde ontem, 09, os prefeitos da Região Celeiro, representantes do Movimento Pró Ponte, estiveram reunidos novamente com o Ministro da Infraestrutura e Transportes do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, onde foi discutido novamente o projeto da ponte sobre o Rio Uruguai, ligando os município de Barra do Guarita e de Itapiranga.

Na reunião, o ministro reiterou o compromisso com o projeto e garantiu que a federalização da RSC-163 será concluído ainda neste ano e que já no inicio do ano de 2022 vai dar liberação para o desenvolvimento do projeto da ponte.

Após a reunião o prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tissot e o prefeito de Três Passos Arlei Tomazzoni, se pronunciaram se dizendo muito esperançosos que o projeto vai andar e em breve será uma realidade.

A formatação do projeto da ponte somente será possível após a conclusão do processo de federalização do trecho da RSC-163, que ainda está estadualizado tanto no lado gaúcho, quanto do lado catarinense.

O Ministro havia pedido para que os prefeitos e lideranças da região conseguissem a indicação de R$ 10 milhões, através de emendas parlamentares, para dar sequencia no processo e isso foi conseguido graças a uma união das bancadas federais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

