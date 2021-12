Sicredi Raízes realiza campanha que aborda programas de atuação social

Quem acompanhou as redes sociais da Sicredi Raízes RS/SC/MG nos últimos dias, pode conhecer através de um olhar diferente os programas de atuação social da cooperativa. Por meio de uma série de vídeos, foram apresentadas histórias reais do impacto positivo desses programas no dia a dia das comunidades.

O primeiro vídeo conta a história de Angélica e Ângela Maria, que estão conectadas através do programa ‘Apoiar/Fundo Social’. Angélica é empresária de reciclagem de eletrônicos e mora em São Miguel do Oeste/SC. Associada do Sicredi, ela movimenta seus recursos com a cooperativa, pois parte do resultado vai para programas de desenvolvimento local, como o ‘Apoiar/Fundo Social’.

O programa destinou recursos para instituições hospitalares, como o Hospital Regional Terezinha Gaio, de São Miguel do Oeste, que aplicou o valor recebido na ala de oncologia, para melhorar o conforto de pacientes como a Ângela Maria, de 39 anos, que é empresária em Descanso/SC, e precisou utilizar desta estrutura. Mesmo sem se conhecerem, Angélica e Ângela Maria fazem parte do mesmo círculo virtuoso de desenvolvimento econômico e social estimulado por meio da atuação cooperativista.

A campanha se baseia em quatro histórias reais que, além do ‘Apoiar/Fundo Social’, também trabalham o ‘Dia de Cooperar’, as Cooperativas Escolares e o programa ‘A União Faz a Vida’. Todos eles estão focados no desenvolvimento do cooperativismo e das comunidades.

Você pode conferir a série completa através do Facebook e Instagram da Sicredi Raízes RS/SC/MG, ou do canal no YouTube.

