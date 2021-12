Copa Verde: Vila Nova e Remo empatam sem gols no 1º jogo da final

Ninguém saiu em vantagem na decisão da Copa Verde. Nesta quarta-feira (8), Vila Nova e Remo empataram sem gols no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, no jogo de ida da final da competição regional, que reúne times do Centro-Oeste e do Norte, além do estado do Espírito Santo.

A partida de volta será neste sábado (11), às 17h (horário de Brasília), no Baenão, em Belém, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Em caso de nova igualdade, o campeão sairá nos pênaltis. O vencedor garante vaga direta na terceira fase da próxima Copa do Brasil. Em 2021, a presença neste estágio do torneio nacional garantiu uma premiação de R$ 1,5 milhão.

Apesar de maior presença ofensiva no primeiro tempo, o Vila Nova teve dificuldades para acertar o último passe. Os anfitriões balançaram as redes aos 12 minutos, com o atacante Clayton, mas o lance foi anulado por impedimento. Inicialmente acuado, o Remo se soltou nos minutos finais e quase abriu o placar aos 42, em batida cruzada do atacante Neto Pessoa, que o goleiro Georgemy salvou com os pés.

No retorno do intervalo, a primeira chance foi do Vila Nova, aos sete minutos, em cabeçada no travessão do zagueiro Rafael Donato. Aos 15, o volante Pedro Bambu soltou a bomba da entrada da área e o goleiro Vinícius tirou de soco. O Remo, nos contra-ataques, assustou com chutes cruzados. Primeiro aos 12, com Lucas Tocantins pela direita. Depois aos 23, com o também atacante Ronald na esquerda.

Na reta final da partida, o Tigre intensificou a pressão em cima do Leão Azul. Aos 38, após cobrança de escanteio da direita, Rafael Donato girou na área e abriu para o atacante Alesson, na pequena área, acertar a trave. Apesar do maior volume de jogo do time da casa, a rede não balançou em Goiânia.