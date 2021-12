Estado entrega 236 equipamentos agrícolas para fortalecer a agricultura familiar catarinense

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

“Essa é uma grande demonstração de união da Bancada do Oeste, dos 40 deputados estaduais e do Governo do Estado, que construíram uma grande força e viabilizaram recursos para a aquisição desses equipamentos. São mais de 130 municípios beneficiados, com quase R$ 8 milhões em investimentos. E esse investimento multiplica o potencial do agronegócio catarinense. Estamos juntos para fazer Santa Catarina cada vez mais forte, com mais empregos, mais desenvolvimento econômico e, principalmente, apoiando a agricultura, que é o pilar da economia catarinense”, destaca o secretário da Agricultura Altair Silva.

Entre os equipamentos repassados aos municípios estão 109 distribuidores de água, que foram adquiridos via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e fazem parte das ações do Governo do Estado para minimizar os impactos da estiagem. Serão 109 beneficiados, principalmente nas regiões Oeste, Meio-Oeste e Extremo Oeste. Ainda com recursos próprios da Secretaria da Agricultura, foi comprado um trator que será destinado à Polícia Militar Montada de São José.

Mais 126 municípios receberão equipamentos como carreta basculante, balança bovina, perfurador de solo, grade aradora, distribuidor de adubo, ensiladeira, entre outros. O maquinário foi adquirido com recursos de emendas parlamentares dos deputados estaduais Altair Silva, José Milton Scheffer, Marlene Fengler, Neodi Saretta, Padre Pedro Baldissera e Volnei Weber.

Representando os municípios atendidos, o prefeito de São Domingos, Márcio Luiz Bigolin Grosbell, salientou a importância desta ação para a cidade, em que o principal motor econômico é o agronegócio. “O que nós queremos fazer é melhorar a vida dos agricultores e os serviços prestados pela prefeitura. Esses equipamentos irão ajudar muito porque estarão a serviço dos agricultores e da população. São Domingos, recentemente, sofreu bastante com a questão da estiagem, foram transportados mais de 3 milhões de litros de água para os agricultores. E esse tanque irá nos auxiliar justamente no transporte de água. Todos nós sabemos da importância do agricultor porque se hoje nós temos alimento na mesa, é fruto do trabalho e esforço dos nossos agricultores”, comemora.

Representando o governador Carlos Moisés no ato, o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, anunciou novos investimentos do Governo do Estado para a agricultura catarinense. “Nós temos muitas outras novidades para a agricultura. Estamos tratando da tramitação de um importante projeto que é levar internet ao campo, teremos uma nova parceria do Estado com o homem do campo, que precisa ter essa tecnologia para acompanhar a evolução dos tempos e modernizar a sua propriedade. Do mesmo modo, a Celesc irá investir R$ 60 milhões para a implantação de energia elétrica trifásica no interior. Ações importantes do Governo, olhando para esse segmento que é tão importante e gera tanta riqueza ao estado”, ressaltou.

:: Confira os municípios beneficiados:

Distribuidores de água: Abdon Batista; Abelardo Luz; Agrolândia; Agronômica; Água Doce; Águas de Chapecó; Águas Frias; Alto Bela Vista; Anchieta; Arabutã; Arroio Trinta; Arvoredo; Bandeirante; Barra Bonita; Belmonte; Bom Jesus; Bom Jesus do Oeste; Campo Erê; Capinzal; Caxambu do Sul; Chapecó; Concórdia; Cordilheira Alta; Coronel Freitas; Coronel Martins; Cunha Porã; Cunhataí; Descanso; Dionisio Cerqueira; Entre Rios; Herval do Oeste; Erval Velho; Faxinal do Guedes; Flor do Sertão; Formosa do Sul; Galvão; Guaraciaba; Guarujá do Sul; Guatambu; Ibicaré; Iomerê; Ipira; Iporã do Oeste; Ipuaçu; Ipumirim; Iraceminha; Irani; Irati; Itá; Jaborá; Jardinópolis; Lageado Grande; Laguna; Lindóia do Sul; Macieira; Maravilha; Marema; Modelo; Mondái; Monte Carlo; Nova Erechim; Nova Itaberaba; Novo Horizonte; Ouro Verde; Paial; Palma Sola; Palmitos; Paraíso; Passos Maia; Peritiba; Pinhalzinho; Pinheiro Preto; Planalto Alegre; Ponte Serrada; Presidente Castello Branco; Princesa; Quilombo; Riqueza; Romelandia; Saltinho; Salto Veloso; Santa Helena; Santiago do Sul; São Bernardino; São Carlos; São Domingos; São João do Oeste; São José do Cedro; São Lourenço do Oeste; São Miguel da Boa Vista; São Miguel do Oeste; Saudades; Seara; Serra Alta; Sta Terezinha do Progresso; Sul Brasil; Tigrinhos; Tijucas; Treze Tílias; Trombudo Central; Tunápolis; União do Oeste; Urupema; Vargeão; Xanxerê; Xavantina; Xaxim e Zortéa;

Equipamentos agrícolas: Abelardo Luz; Alfredo Wagner; Alto Bela Vista; Arvoredo; Barra Bonita; Belmonte; Bom Jesus do Oeste; Bom Retiro; Campo Erê; Chapadão do Lageado; Cocal do Sul; Coronel Freitas; Cunhataí; Descanso; Entre Rios; Erval Velho; Frei Rogério; Galvão; Guaraciaba; Guarujá do Sul; Ibiam; Iporã do Oeste; Ipuaçú; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Jacinto Machado; Jardinópolis; Jupiá; Leoberto Leal; Marema; Matos Costa; Modelo; Mondaí; Monte Carlo; Nova Erechim; Ouro; Ouro Verde; Palma Sola; Paraíso; Passos Maia; Pinheiro Preto; Ponte Alta do Norte; Ponto Serrada; Pouso Redondo; Presidente Getúlio; Rio do Campo; Rio Negrinho; Saltinho; Santa Terezinha do Progresso; São Bernardino; São Cristóvão do Sul; São José do Cedro; São Lourenço do Oeste; São Miguel do Oeste; Saudades; Seara; Tangará, Treviso; União do Oeste, Vargem Bonita e Xavantina.

Trator:Polícia Militar Montada de São José