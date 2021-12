Twitter proíbe compartilhamento não autorizado de fotos e vídeos de pessoas

O Twitter proibiu desde o dia 30 de novembro, a publicação de imagens de pessoas sem o consentimento delas. A regra se junta à medida que impede o compartilhamento não autorizado de dados privados de terceiros, como números de telefone e endereços.

A nova regra não vale para figuras públicas ou pessoas que foram retratadas em tuítes com informações de interesse público ou fins jornalísticos. Ao anunciar a decisão, a empresa afirmou que há uma preocupação crescente com o uso indevido de imagens e informações privadas para ameaçar outras pessoas.

— O compartilhamento de mídia pessoal, como imagens ou vídeos, pode violar a privacidade de uma pessoa e causar danos emocionais ou físicos — informou o Twitter.

— O uso indevido da mídia privada pode afetar a todos, mas pode ter um efeito desproporcional nas mulheres, ativistas, dissidentes e membros de comunidades minoritárias — afirmou a plataforma.

A rede social lembrou que as suas regras já proíbem comportamento abusivo, mas disse que a mudança na política de privacidade permitirá agir especificamente contra imagens que não têm um conteúdo abusivo por si, mas que não são autorizadas.

Além de fotos e vídeos, a política de informação privada do Twitter proíbe o compartilhamento não autorizado de documentos de identidade, dados financeiros e outras informações de terceiros, como dados médicos ou biométricos.

A plataforma também não permite que usuários ameacem divulgar dados privados de terceiros, compartilhem informações que possam levar os titulares a serem vítimas de ataques hacker ou peçam dinheiro para não publicar os dados.

