Brasil supera a marca de 90% da população alvo vacinada com a primeira dose

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 do Brasil ultrapassou a marca de 90% da população alvo com a primeira dose. Com o avanço na imunização dos brasileiros contra a doença, nove estados já superaram esse percentual. Entre as unidades federativas que mais aplicaram a primeira dose do imunizante estão Santa Catarina, Roraima, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, isso se deve à política do Governo Federal em adquirir, logo no início, mais de 550 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Dessas, mais de 378 milhões já foram distribuídas e 314 milhões foram aplicadas, graças a um forte programa de imunização.

— Nós temos o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que é forte e realiza hoje uma das maiores campanhas de vacinação da história do Brasil. Se juntarmos os outros agentes imunizantes do calendário de vacinação brasileiro, ao todo, são quase um bilhão de doses de vacina. Isso só demonstra que o nosso Sistema Único de Saúde é forte, que foi capaz de implementar e colocar em prática uma campanha de vacinação tão importante e significativa — disse Rodrigo Cruz.

De acordo com o Ministério da Saúde, das mais de 314,1 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, 159,5 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal e 140,5 milhões completaram o esquema com a segunda dose ou dose única do imunizante. Com o envio de doses de reforço, 14,1 milhões de brasileiros já reforçaram a imunidade com a dose adicional ou de reforço.

Para 2022, mais de 354 milhões de doses estão garantidas para dar continuidade à campanha no próximo ano.

