Edil pede destinação de verba para organização de festival musical em Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou através de proposição, na sessão ordinária do dia 22 de novembro, que o Poder Executivo insira no orçamento de 2022 uma rubrica destinando valores para a retomada do ‘Chimarrão da Canção Missioneira’.

— Quero destacar que é com muito orgulho que apresento essa proposição, representando pessoas que conhecem a questão nativista de Coronel Bicaco — afirmou o progressista.

Segundo ele, na década de 80, foram realizadas cinco edições do ‘Chimarrão da Canção Missioneira’. — Passaram por aqui, renomados intérpretes e cantores — frisou o edil. — A comunidade se mobilizava e muitos participantes do festival ficavam nas casas dos moradores — lembrou o autor da proposição.

Luiz Flávio Rangel reiterou que a destinação de recursos públicos, aliados à iniciativa privada, poderão colocar o município em um lugar de destaque no cenário estadual quando o assunto é a cultura nativa. — Nada mais normal do que o Poder Executivo ajudar na retomada da organização do ‘Chimarrão da Canção Missioneira’ — acrescentou o vereador.

Posta em votação, a Proposição nº 106/2021 foi aprovada por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.