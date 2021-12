Sicredi Raízes realizou encontros com a imprensa regional

A Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou uma série de encontros com a imprensa de sua área de atuação. Os eventos ocorreram de forma regionalizada nos municípios de Tenente Portela, Três Passos, Palmeira das Missões e Iporã do Oeste.

Com o objetivo de buscar integração entre os órgãos de imprensa e representantes da cooperativa, o momento foi marcado por uma dinâmica de interação. Todos os presentes realizaram a sua apresentação, o que trouxe proximidade e o compartilhamento de histórias.

Durante os encontros, o presidente da Sicredi Raízes, Vitor Rizzardi, e o diretor Executivo, Marcelo Altíssimo, salientaram a expansão para o Estado de Minas Gerais. As primeiras agências da cooperativa em solo mineiro devem ser inauguradas nos municípios de Bocaiúva e Olhos D’Água no primeiro trimestre de 2022.

Os momentos também pautaram a imprensa e formadores de opinião como agentes desenvolvedores das regiões. Muito mais do que levar notícias e informações, rádios, sites e jornais realizam um trabalho social. Eles apoiam causas, levantam bandeiras, ajudam a construir marcas, fazer escolhas e registrar histórias. Com esse trabalho, trazem desenvolvimento econômico e social para as regiões e ajudam a construir comunidades mais prósperas.

