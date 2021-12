Gurias do Yucumã/Flamengo e o título de Campeão do Interior

Uma história de superação e com final feliz. É assim que podemos definir a primeira participação das Gurias do Yucumã/Flamengo no Gauchão Feminino. A trajetória incluiu dificuldades em obter patrocínios e reunir o elenco para treinar regularmente. Além disso, a equipe que representou os municípios de Tenente Portela e Derrubadas precisou mandar seus jogos no CT Futebol com Vida em Três Passos, pois era o local mais próximo que atendia as exigências da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O projeto idealizado pelo professor Ildo Scapini, é bem verdade, iniciou desacreditado. Mas isso não por culpa dele, ou da comissão técnica ou das atletas. É reflexo de uma cultura regional, estadual e nacional que investe pouquíssimo no futebol feminino. Talvez, esse título – conquistado com escassos recursos financeiros, fator que nunca reduziu a dedicação dentro de campo – modifique pensamentos e cenários por aqui.

Obviamente, todos os obstáculos eram esquecidos na hora de vestir a camiseta e calçar as meias e as chuteiras. Da estreia lá em 19 de setembro até a decisão do terceiro lugar no sábado (4/12) foram oito partidas: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Vale salientar que as Gurias do Yucumã/Flamengo somente perderam para Grêmio e Internacional – que disputaram a final do Gauchão Feminino deste ano.

Para encarar o Brasil de Farroupilha, outra ‘epopeia’. A delegação partiu de Tenente Portela por volta das 20 horas da sexta-feira (3/12). Pela frente, cerca de 400 quilômetros até chegar à cidade da serra gaúcha. Foram mais de oito horas na estrada. Sem contar a ansiedade em pisar no gramado do Estádio das Castanheiras e escrever mais um capítulo na história deste clube, cujas atletas não são remuneradas e o elenco é formado por trabalhadoras, agricultoras e indígenas.

O jogo:

Atuando diante de sua torcida, o Brasil abriu o placar aos oito minutos da etapa inicial. Yasmin Tanque aproveitou o rebote da cobrança de falta que acertou a trave e apenas empurrou a bola para o gol. Em desvantagem, as Gurias do Yucumã/Flamengo avançaram as linhas e passaram a dominar a partida.

O empate veio aos 32 minutos do primeiro tempo. A defesa adversária não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Luana Sonalio. Ela chutou forte de fora da área e no canto esquerdo da goleira Sabrina: 1 a 1.

O duelo persistiu em igualdade no marcador até o apito derradeiro do árbitro. Com isso, a decisão do terceiro lugar do Gauchão Feminino 2021 foi para as penalidades máximas.

Letícia, do Brasil, desperdiçou a primeira cobrança acertando a trave. Depois, os dois times converteram todos os pênaltis. O grito de ‘campeão do interior’ saiu da garganta quando a goleira Laís defendeu a quinta penalidade das donas da casa, batida por Luana.

O resultado também rendeu às Gurias do Yucumã/Flamengo uma vaga na Série A3 do Brasileirão de 2022.

