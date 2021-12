Estado confirma o primeiro caso da variante ômicron do coronavírus

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) confirmou, na tarde da sexta-feira (3/12), a primeira pessoa com a variante ômicron do coronavírus no Rio Grande do Sul. É o caso de uma mulher residente em Santa Cruz do Sul, que voltou de viagem da África do Sul na última semana. O CEVS recebeu a amostra da paciente no início da tarde da quinta-feira (2/12) e realizou o sequenciamento genômico completo do vírus em tempo recorde, aproximadamente 24 horas, para acelerar ações de vigilância e adoção de medidas sanitárias necessárias.

A mulher está em isolamento domiciliar e acompanhada pela vigilância em saúde do município. Ela foi vacinada com duas doses de vacina contra a Covid-19, e chegou a ter febre. Os contactantes também serão testados para a doença.

De acordo com o especialista em Saúde do CEVS, Richard Steiner Salvato, o sequenciamento genético completo é o teste capaz de determinar com precisão a linhagem do vírus. — É uma técnica laboriosa que, em geral, demanda de dias a semanas para obtenção do resultado. No entanto, trabalhamos sem parar desde que chegou a amostra, inclusive durante a noite, e utilizamos um método de sequenciamento mais rápido para conseguir definir se é uma ômicron no menor tempo possível. Além disso, neste momento temos todos os reagentes necessários para a realização do exame completo, o que nem sempre temos disponível — afirma o especialista. Os reagentes necessários para o sequenciamento genético completo do vírus são de difícil aquisição e têm um lento processo de compra.

Diante da confirmação da nova variante no RS, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, reforçou a necessidade de as pessoas investirem, cada vez mais, nos cuidados básicos, especialmente o uso de máscara e o distanciamento adequado. Além disso, devem procurar as unidades de saúde caso ainda não tenham se vacinado ou falte alguma dose. — Com essa nova variante em circulação, é ainda mais necessário que a proteção seja efetiva, especialmente com uma alta cobertura vacinal — alertou a secretária.

Desde a segunda-feira (29/11), o CEVS intensificou a vigilância genômica do coronavírus, em função da nova variante ômicron e a necessidade de identificá-la assim que o vírus modificado entrasse no território gaúcho.

