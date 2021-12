Quarteto feminino bate recorde mundial de natação master

O quarteto Flávia Turini (30 anos), Jovana Nakagaki (28 anos), Ana Carolina Morelli (31 anos) e Mariana Nakagaki (33 anos) bateu o recorde mundial de natação master na prova do revezamento feminino 4x200 estilo livre, categoria 120+ (referente a soma de todas as idades dos integrantes da equipe), nesta sexta-feira (3).

As atletas finalizaram a prova em 8min42s32. A conquista veio durante a realização do XII Campeonato Sul-Americano Master de Piscina Curta (25 metros), na sede do Clube de Regatas Vasco da Gama. O time verde e amarelo baixou em oito segundos a antiga marca, alcançada em 2018 pela Grã-Bretanha (8min50s47).

“Todas estavam nadando bem a competição, então nossa expectativa por um recorde era grande. Mesmo sem ter treinado muito tempo, nossa equipe estava em total sintonia. Então, quando vimos o painel foi uma alegria imensa”, contou Carol Morelli. O Campeonato Sul-americano Master segue sendo disputado até domingo (5) na capital fluminense.