RS registra aumento no número de casos de dengue e chikungunya

Com a proximidade do verão e o aumento no volume das chuvas em algumas regiões do Brasil, o ambiente fica mais suscetível para a reprodução do Aedes Aegypti, vetor de três doenças que merecem alerta: dengue, chikungunya e zika. Para intensificar e fortalecer o combate ao mosquito, o Ministério da Saúde lançou, na terça-feira (30/11), a campanha ‘Combata o mosquito todo dia’ para incentivar os brasileiros a colocarem na rotina uma iniciativa que pode salvar vidas.

No Sul, a maior incidência de dengue foi registrada no Rio Grande do Sul, terceira unidade federativa com maior aumento no número de casos no país, com variação de 152,1%, de acordo com dados da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em 2021, o Estado registrou 9.978 casos da doença, enquanto que em 2020, foram 3.958 casos do tipo. A taxa de positividade por sorologia foi de 53,6%, maior que a média de 34,5% registrada no Brasil neste ano.

Os gaúchos também estão entre os brasileiros que enfrentaram aumento nos casos de chikungunya, com 317 notificações em 2021, contra 48 em 2020, o que representa variação de 560%. Em 2021, foram anotados, ainda, 81 casos de zika.

Para conter esse avanço da doença no Estado e em todo o país, a campanha do Ministério da Saúde tem como objetivo informar e mobilizar gestores públicos, profissionais de saúde e toda a sociedade sobre a importância de intensificar e manter por todo o ano as ações de eliminação de focos do mosquito. A intenção é evitar surtos e epidemias das doenças causadas pelos arbovírus transmitidos pelo vetor.

