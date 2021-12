Epagri e Ambev apresentam projeto de fomento da cevada em SC nesta sexta

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A Epagri e a Ambev reúnem produtores rurais do Planalto Serrano, neste dia 3 de dezembro, para apresentar o projeto de fomento da cevada em SC. O evento será na Fazenda Santa Catarina, de propriedade da Ambev, onde a empresa possui um campo experimental para produção do grão, conduzido pelo agricultor Osvaldo Unicini, com assistência técnica da Epagri. No local, os participantes terão oportunidade de visitar a plantação e conhecer os resultados prévios da safra 2021. O evento inicia às 9h.

A cevada é um cereal do qual se extrai o malte, um dos principais ingredientes da cerveja. O projeto de fomento desse grão em SC é coordenado pela Ambev com parceria da Epagri, que é responsável pela extensão rural; da Udesc, que realiza pesquisas na área de sanidade vegetal; e da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, que possui o Projeto de Incentivo ao Plantio de Cereais de Inverno Destinados à Produção de Grão.

“Santa Catarina tem bastante potencial agronômico para a cevada. Por isso, acreditamos no sucesso desse projeto e seu impacto positivo para a geração de oportunidades aos agricultores”, explica Felipe Sommer, coordenador do Projeto Fazenda Santa Catarina da Ambev.

Incentivo a cereais de inverno

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Além de abastecer a indústria, a cevada pode ser utilizada também para alimentação animal. A produção adquirida pela Ambev, quando não aproveitada na fabricação de cerveja, é revendida para fábricas de ração em Santa Catarina. “A produção de cevada combina perfeitamente com nosso projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno. Queremos que os produtores ocupem suas lavouras também no inverno, produzindo trigo, triticale, centeio, aveia ou cevada. Temos boas expectativas nesse projeto e ficamos felizes em encontrar apoio também na indústria”, afirma o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva. Serviço O quê: Apresentação do projeto de fomento da cevada em SC Quando: 3 de dezembro, a partir da 9h Onde: Fazenda Santa Catarina – rua Victor Alves de Brito, 2940, Lages/SC