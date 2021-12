Votação da Consulta Popular 2021 é prorrogada até 15 de dezembro

A pedido dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES), foi ampliado o período para a população votar na Consulta Popular 2021. Previsto para se encerrar na terça-feira (30/11), o prazo agora termina em 15 de dezembro. O voto pode ser realizado por meio do aplicativo COLAB ou pelo site da Consulta Popular. O processo de votação começou em 22 de novembro.

Instituída em 1998 pelo Governo do Rio Grande do Sul, a Consulta Popular permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos a constarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado será de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos COREDES. A verba é distribuída de acordo com critérios como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

Para ampliar a segurança da votação na Consulta Popular, seja pelo aplicativo ou pelo site, o sistema criado para o pleito em 2021 ganhou uma nova camada de segurança, com exigência de informação do número do CPF, título de eleitor e data de nascimento. A iniciativa possibilita mais transparência nas votações e a lisura do pleito.

Após o cadastro e com base nas informações prestadas, haverá direcionamento automático para a cédula do COREDE correspondente ao domicílio eleitoral. Cada eleitor poderá votar em apenas uma proposta de seu domicílio eleitoral, sendo selecionada aquela com maior número de votos.

