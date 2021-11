Sem Censura recebe Thiago Carvalho, técnico da Aparecidense de Goiás

Nesta segunda-feira (29), às 21h30, na TV Brasil, vai ao ar o programa Sem Censura com a participação de Thiago Carvalho, técnico da Aparecidense de Goiás, time campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele fala sobre sua carreira como zagueiro e, posteriormente, como treinador do clube que fez a melhor campanha da Série D em sua trajetória até o título do campeonato.

A TV Brasil transmitiu 51 partidas da Série D do Brasileirão, incluindo a finalíssima entre a Aparecidense e Campinense, jogo que terminou empatado por 1 x 1, dando a taça ao time de Goiás em virtude da soma dos resultados.

Goiano de Rio Verde, Thiago Carvalho começou a carreira no futebol em 2008 pelo Trindade, time do interior de Goiás. Passou pelo Vila Nova, América de São Paulo, Ituiutaba, Cruzeiro, Boa Esporte e Ceará, até se aposentar prematuramente como jogador na Aparecidense, aos 30 anos, após sucessivas lesões no joelho.

Sob o comando de Thiago, “Cidinha”, como é carinhosamente chamado o Clube, é o quarto time de Goiás e o primeiro do interior do estado a levantar um troféu nacional, após fazer a melhor campanha geral da Série D, com 46 pontos. Foram 13 vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 31 gols marcados e 15 sofridos. Teve ainda a melhor defesa entre os quatro times que obtiveram acesso à Série C.

Carvalho conversa com a jornalista Marina Machado que, nesta edição, está acompanhada pelos debatedores convidados Marcos Paulo Lima, jornalista e editor de Esportes do Correio Braziliense, e Victor Pimenta, repórter do Jornal O Hoje, de Goiânia.

O programa é transmitido para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas.

Semanal, ágil e com linguagem clara e direta, o programa Sem Censura conta com a participação dos debatedores convidados e interação do público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

Sem Censura – Thiago Carvalho

Segunda-feira (29), às 21h30, na TV Brasil

