Laboratório da Agricultura recebe equipamento que vai garantir análises de alta precisão na área do vinho e derivados

O Laboratório de Referência Enológica (Laren) recebeu um analisador termogravimétrico para análises básicas – um equipamento de última geração. As análises passam a ser acompanhadas em tempo real, além garantir resultados de alta precisão.

A aquisição, no valor de R$ 493.781,66, integra o projeto de modernização do laboratório, e foi feita com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis).

Recebido na sexta-feira (26/11) no laboratório instalado em Caxias do Sul, novo aparelho servirá para análises de cinzas em vinhos e derivados da uva e do vinho. "Esta análise era realizada até então de forma manual, muitas vezes lenta e trabalhosa. Com o novo aparelho, aumentaremos a precisão da análise e a otimização do período de análise", informa Plínio Manosso, gerente-geral do Laren, laboratório da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

As análises de cinzas podem indicar adulterações de produtos, o que em vinhos e derivados da uva e do vinho constituem uma fraude. A análise é vista como ponto de partida para realização posterior de análises mais específicas para a garantia da qualidade e segurança dos produtos.