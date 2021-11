União Frederiquense conquista pela primeira vez o título da Divisão de Acesso

Talvez, nem o torcedor mais fanático do União Frederiquense imaginaria que o confronto de volta da final da Divisão de Acesso 2021 terminaria em goleada. Com gols de Eliomar, Joãozinho e Tony Júnior (três vezes), o Leão da Colina fez 5 a 0 no Guarany de Bagé e conquistou o título inédito da competição estadual.

Antes mesmo do apito derradeiro do árbitro da partida, a torcida que lotou as arquibancadas da Arena em Frederico Westphalen, na tarde do domingo (28/11), já gritava ‘é campeão’.

A campanha do União Frederiquense é quase perfeita. Em 20 jogos, o time só perdeu uma vez – na estreia contra o Veranópolis. O Leão da Colina também teve a melhor defesa e o melhor ataque da edição 2021 da Divisão de Acesso.

Vale lembrar que o União Frederiquense e o Guarany de Bagé garantiram vaga no Gauchão 2022.

