Mundial: Hugo Calderano disputa vaga na semi e medalha inédita

O brasileiro Hugo Calderano se tornou o mesa-tenista com a melhor campanha do Brasil em campeonatos mundiais da modalidade na noite desta sexta-feira (26). Em Houston, nos Estados Unidos, ele derrotou o esloveno Darko Jorgic, por 4 sets a 1 (8/11, 11/6, 11/3, 13/11 e 11/2), nas oitavas de final do torneio, superando a própria marca de 2019 e a de dois mesa-tenistas lendários, Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba (em 1961), e Claudio Kano (em 1987).

À meia-noite deste domingo (28), o carioca fará a partida das quartas de final e, se vencer, já conquistará, no mínimo, a medalha de bronze. Será outro feito inédito para o esporte brasileiro. O oponente será o chinês Liang Jingkun.

No jogo desta sexta-feira, pelas oitavas de final, diante do número 23 do mundo, o esloveno Darko Jorgic, Calderano teve dificuldades apenas na parcial inicial. Depois da derrota inicial por 8/11, ele dominou completamente as ações e venceu os outros quatro sets sem dificuldades por 11/6, 11/3, 13/11 e 11/2. “O Hugo jogou muito bem. Mesmo iniciando com nível alto, perdeu o primeiro set.

O Jorgic botou uma intensidade realmente alta. Mas o Hugo conseguiu manter essa intensidade e achou várias soluções na partida. Fechou muito bem o jogo curto e foi bem agressivo. O Hugo pode sair muito satisfeito e ficar focado daqui a pouco para as quartas de final”, resumiu o seu técnico, Jean-René Mounié, à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).