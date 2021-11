Fiscalização averigua denúncias de produção clandestina de embutidos em Tenente Portela

Denúncias sobre a suspeita de prática clandestina de abate de suínos para a fabricação de embutidos em propriedades rurais no interior de Tenente Portela foram averiguadas por servidores do Departamento de Defesa Agropecuária numa operação desencadeada na sexta-feira (26/11). A ação teve apoio do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da Fiscalização Sanitária e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

Segundo os órgãos fiscalizadores, as denúncias eram de que havia produção de salames nos locais vistoriados e que esses embutidos eram repassados para estabelecimentos comerciais em Tenente Portela. Na operação, verificou-se que os imóveis não possuíam condições mínimas para o processamento de alimentos.

No decorrer da fiscalização não houve flagrantes, porém, foram localizados vestígios da prática ilegal denunciada. O responsável por uma das propriedades rurais alvo da operação precisará comparecer à Inspetoria Veterinária para explicar a inconsistência entre o número de animais encontrados no local e o que consta no Sistema de Defesa Agropecuária.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.