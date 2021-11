Brasileiro: Bahia derrota Grêmio por 3 a 1 e deixa Z4

O Bahia derrotou o Grêmio por 3 a 1, na noite desta sexta-feira (26) na Fonte Nova, e conseguiu deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro na partida que abriu a 36ª rodada da competição.

Clima de decisão. Jogo de 6 pontos. E o triunfo foi do @ECBahia diante de quase 30 mil pessoas! pic.twitter.com/xMM4des2PF — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 26, 2021

Com o triunfo, o time baiano chegou aos 40 pontos, subindo para a 16ª posição. Já o Tricolor gaúcho permanece dentro do Z4, na 18ª posição com 36 pontos.

O Bahia construiu a vitória com gols de Daniel, Matheus Bahia e Raí Nascimento, enquanto Thiago Santos descontou para o Grêmio.

O time gaúcho volta a entrar em campo pela competição na próxima quinta-feira (2), quando mede forças com o São Paulo. Já os baianos voltam a atuar na segunda (29), contra o Atlético-GO.