Gurias do Yucumã/Flamengo e Brasil de Farroupilha decidem o 3º lugar do Gauchão Feminino 2021

Gurias do Yucumã/Flamengo vão encarar o Brasil de Farroupilha no Estádio das Castanheiras (Foto: Reprodução | Facebook)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) agendou para o dia 4 de dezembro, o duelo entre Gurias do Yucumã/Flamengo e Brasil de Farroupilha valendo o troféu de 3º lugar do Gauchão Feminino 2021. Quem vencer, também se sagra Campeão do Interior e garante vaga no Brasileirão Série A3 do próximo ano.

O jogo único ocorrerá no Estádio das Castanheiras em Farroupilha, a partir das 18 horas, e será transmitido ao vivo pela FGF TV.

Já a decisão do Gauchão Feminino 2021 entre Grêmio e Internacional acontecerá no domingo (5/12), com início às 10 horas, na Arena Cruzeiro em Cachoeirinha. A RBS TV vai transmitir ao vivo a final.

