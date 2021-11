Sesi-SP avança às semifinais do Mundial de Clubes de Goalball

As equipes masculina e feminina do Sesi-SP garantiram, antecipadamente, presença nas semifinais do Campeonato Mundial de Clubes de Goalball, disputado em Lisboa e Odivelas, em Portugal. Ambos os times seguem com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (25), foram mais quatro jogos e quatro vitórias. O evento tem transmissão ao vivo no Youtube. As semifinais e as finais estão marcadas para o próximo sábado (27), a partir das 6h (horário de Brasília).

Entre os homens, o Sesi definiu o primeiro compromisso do dia, contra o Asa Québec (Canadá), da mesma forma que nos dois jogos de quarta-feira (24): antes de o tempo regulamentar chegar ao fim - acontece quando um time abre dez gols de diferença para o adversário. Com quatro gols de Parazinho, quatro de Alex Labrador, dois de Wallace e um de Denis, os paulistas ganharam dos canadenses por 11 a 1.

O segundo duelo foi contra o Sporting (Portugal), considerado o principal adversário dos brasileiros e que possui no elenco o craque brasileiro Leomon, campeão paralímpico nos Jogos de Tóquio (Japão) ao lado de Parazinho e Alex. O duelo foi parelho do começo ao fim, com uma apertada vitória do Sesi por 9 a 7. Parazinho brilhou, com sete gols, enquanto Alex fez os outros dois do clube paulista. Leomon fez seis dos gols da equipe portuguesa.

Após estrear com um triunfo tranquilo na quarta, por dez gols de diferença, o time feminino encontrou mais resistência nesta quinta, mas levou a melhor nas duas vezes em que esteve em quadra. No primeiro jogo do dia, aplicou 9 a 6 no BSI Copenhague (Dinamarca). Moniza foi o destaque das brasileiras, com cinco gols. Gleyse (três) e Ana Gabrielly (um) também balançaram as redes.

Em seguida, as meninas do Sesi se impuseram sobre o Hercules (Holanda) e ganharam por 7 a 2, desta vez tendo Gleyse como destaque, marcando três gols. Ana Gabrielly (dois), Alaine e Maria Luiza (um cada) completaram a artilharia da invicta equipe paulista.

Já classificadas, as equipe deo Sesi-SP ainda jogam nesta sexta (26), no encerramento da primeira fase. Às 9h (horário de Brasília), a equipe feminina enfrenta o Punjab (Paquistão). Às 12h, o time masculino encara o mesmo rival. Por fim, às 13h, as meninas do Sesi medem forças com o Sporting - onde atua a brasileira Ana Carolina Duarte, companheira de Moniza e Ana Gabrielly na seleção nacional. As semifinais e as finais estão marcadas para sábado (27), a partir das 6h.