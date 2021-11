Sicredi participa de simpósio para debater a presença de mulheres e jovens nas cooperativas

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências (Foto: Diones Roberto Becker)

O Sicredi participou do World Bank International Symposium, evento organizado pela Cooperative Financial Institution (CFI) por meio do Centro de Excelência (CoE) do Banco Mundial. Realizado de 2 a 11 de novembro, o encontro reuniu representantes de cooperativas de crédito de diferentes países para debater iniciativas para a modernização e o fortalecimento do empreendedorismo social. A participação da instituição financeira cooperativa foi marcada pelo incentivo ao aumento da participação de mulheres e jovens no segmento.

O Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), do qual o Sicredi é integrante, foi responsável pelo painel ‘Envolvendo Mulheres e Jovens Rurais no Fortalecimento e Expansão das CFIs (Instituições Financeiras Cooperativas)’. Entre os participantes estiveram Manfred Alfonso Dasenbrock (presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ), Ivete Schoffen (membro do Conselho de Administração e do Comitê Mulher da Sicredi Aliança PR/SP) e Vinicius Mattia (associado e membro do Comitê Jovem da Sicredi do Vale do Piquiri ABCD PR/SP).

No painel, foram trabalhados os seguintes temas: como a participação e liderança das mulheres da zona rural nas cooperativas é fundamental para promover o empoderamento econômico; a promoção, relevância e engajamento dos jovens; e os desafios e oportunidades na ampliação da participação de mulheres e jovens para o desenvolvimento das instituições financeiras cooperativas.

— Somos um sistema composto por 108 cooperativas, todas comprometidas com os princípios e valores do cooperativismo e entendemos a abordagem da diversidade e inclusão como uma questão de cidadania e perenidade do negócio, o que faz com que estejamos atentos para novas oportunidades e para a lapidação de novas lideranças para o segmento — afirmou Manfred Dasenbrock. — Procuramos potencializar a participação e presença das mulheres, reconhecendo sua importância e representatividade para o cooperativismo, assim como estimular a proximidade dos jovens com o nosso modelo de negócio. Esses e outros fatores contribuíram para a criação dos programas Comitê Mulher e do Comitê Jovem, que são pilares fundamentais para a caminhada do Sicredi neste tema — explica o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Diversidade e Inclusão no Sicredi:

A inclusão e a diversidade são temas importantes para o Sicredi, além disso são impulsionados pela agenda 2030 do Pacto Global da ONU – do qual a instituição financeira cooperativa é membro desde 2020, e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O programa Comitê Mulher atende a três dos ODS, sendo: ‘Educação de Qualidade’ (ODS 4), que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; ‘Igualdade de Gênero’ (ODS 5), alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; ‘Trabalho Decente e Crescimento Econômico’ (ODS 8), promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

A associada Ivete Schoffen, que faz parte do Conselho de Administração e do Comitê Mulher local, entende que é fundamental as mulheres ocuparem cargos de influência, com poder de decisão, facilitando o desenvolvimento e a implementação de soluções para as cooperativas de crédito. Segundo ela, a proximidade com o segmento ainda na infância também foi um estímulo para se apropriar da causa e contribuir na difusão de ações.

— O cooperativismo está presente na minha vida desde cedo, por meio dele pude participar de comitês voltados aos jovens e, na sequência, fiz parte de um comitê feminino, o que ajudou ao longo da minha jornada. A presença da mulher nas cooperativas ratifica o discurso de um espaço democrático, de aprendizado e desenvolvimento pessoal e focado na formação de lideranças, visando uma sociedade mais próspera — disse Ivete Schoffen.

Membro do Comitê Jovem do Sicredi e reconhecido pela WYCUP (World Council Young Credit Union People) como projeto que busca incentivar a agricultura familiar e a produção de alimentos sustentáveis, Vinicius Mattia destacou o modelo colaborativo proposto pelo Sicredi. — Temos acesso a inúmeras informações, o que nos ajuda na compreensão do programa e no que ele pode propagar. Discutimos educação financeira, a estrutura do cooperativismo, realizamos ações voluntárias e que também impactam o nosso meio, e com isso vamos consolidando conhecimento e construindo relacionamento com os gestores para assumir cargos de liderança no futuro. Hoje, após o reconhecimento do meu projeto, compartilho minha experiência com jovens de todo o mundo, cito a importância de se integraram às cooperativas e a contribuição que o movimento cooperativista tem de pode trazer aos jovens acesso, garantindo perenidade do negócio — contou Vinicius Mattia.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de cinco milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de duas mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

