Campeão da Divisão de Acesso 2021 será conhecido no próximo domingo em Frederico Westphalen

Guarany de Bagé e União Frederiquense ficaram no empate sem gols na partida de ida da final da Divisão de Acesso 2021, disputada na noite da quarta-feira (24/11).

O confronto que ocorreu no Estádio Estrela D’Alva foi marcado pela intensidade e disposição no primeiro tempo, entretanto, sem chances claras de gol. Na etapa complementar, os dois times resolveram arriscar chutes de fora da área, mas ninguém conseguiu balançar a rede adversária.

Com o resultado, quem vencer na Arena em Frederico Westphalen, na tarde do domingo (28/11), conquistará o troféu de campeão. Novo empate, leva a decisão para as penalidades máximas.

União Frederiquense e Guarany de Bagé já estão garantidos no Gauchão do próximo ano.

Vídeo: Reprodução | FGF