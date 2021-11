Copa Verde: Remo bate Manaus e encara rival Paysandu na semifinal

Clássico mais vezes disputado no futebol mundial, o Re-Pa decidirá uma das vagas à final da Copa Verde. Nesta quarta-feira (24), o Remo superou o Manaus por 2 a 0 no Baenão, em Belém, no jogo de volta do confronto pelas quartas de final da competição, que reúne times do Espírito Santo e das regiões Centro-Oeste e Norte. Na partida de ida, no último dia 12, as equipes empataram por 2 a 2 na Arena da Amazônia.

Na semifinal, o Leão Azul terá pela frente o Paysandu, tradicional rival estadual, contra quem já atuou incríveis 760 vezes na história. O último clássico foi disputado em abril deste ano, com vitória remista por 4 a 2, na Curuzu, pelo Campeonato Paraense. A partida de ida será na próxima quarta-feira (1º de dezembro), às 20h (horário de Brasília), com mando do Papão. O Remo será o anfitrião do jogo de volta, no dia 4, às 17h.

Foi a segunda temporada seguida que paraenses e amazonenses se enfrentaram pela Copa Verde. Na edição passada, o duelo foi pelas semifinais, também com vitória do Remo. Após empatarem por 1 a 1 em Manaus, o Leão goleou por 6 a 2 em Belém e se credenciou à decisão, onde foi superado pelo Brasiliense, nos pênaltis.

Envolvido na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro e com um jogo decisivo no domingo (28), às 16h, contra o Confiança, no Baenão, o Remo foi a campo com um time misto. Seis dos jogadores titulares no empate por 2 a 2 com o Vasco, na última sexta-feira (19), em São Januário, no Rio de Janeiro, saíram jogando nesta quarta. O elenco do Manaus, por sua vez, vive uma reformulação após a participação na Série C, com atletas em fim de contrato deixando o clube.

Em melhor condição, o Remo teve o controle das ações e foi para o intervalo com dois gols de vantagem. Aos 33 minutos, o meia Felipe Gedoz bateu falta da intermediária e o atacante Neto Pessoa inaugurou o placar, de cabeça. Aos 42, Neto Pessoa cruzou da direita, Felipe Gedoz não conseguiu cabecear, mas a bola foi direto para o gol e o goleiro Gleibson aceitou. No segundo tempo, aos 28 minutos, Jefferson escapou da marcação na entrada da área e chutou. Gleibson deu rebote e o também atacante Erick Flores completou para as redes.

O campeão da Copa Verde ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Em 2021, a presença neste estágio da competição nacional já garantia uma premiação de R$ 1,5 milhão. Os valores referentes à edição de 2022 ainda não foram anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).