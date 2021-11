Vila Nova derrota Nova Mutum e fica perto da final da Copa Verde

O Vila Nova deixou bem encaminhada a vaga na decisão da Copa Verde. Nesta quarta-feira (24), o Tigre venceu o Nova Mutum-MT por 3 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no primeiro jogo do confronto válido pelas semifinais da competição regional, que envolve times do Centro-Oeste e do Norte do país, além do estado do Espírito Santo.

A partida de volta será na quinta-feira da próxima semana (2 de dezembro), às 16h (horário de Brasília), no estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum (MT). A equipe da casa terá que ganhar por quatro ou mais gols de diferença para avançar à final. Os goianos têm a vantagem de poder perder por até dois gols.

O campeão da Copa Verde ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Em 2021, a presença neste estágio da competição nacional já garantia uma premiação de R$ 1,5 milhão. Os valores referentes à edição de 2022 ainda não foram anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar de superior desde os primeiros minutos, o Vila Nova demorou a vencer o goleiro Gabriel. A rede só balançou na segunda etapa, graças a dois jogadores que saíram do banco de reservas. Aos cinco minutos, o meia Tiago Real rolou na área para o atacante Pedro Júnior finalizar no canto e abrir o placar. Aos 11, o lateral William Formiga cruzou da esquerda, o volante Dudu ajeitou de cabeça e Pedro Júnior concluiu para o gol. Por fim, aos 35 minutos, Tiago Real girou na entrada da área e acertou o ângulo, fechando o marcador.

Antes do jogo de volta, o Tigre tem compromisso pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana, que ocupa a décima posição, visita o Vitória no Barradão, em Salvador, às 16h deste domingo (28).