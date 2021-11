HSA informou que o prefeito de Palmitinho receberá alta

Informações obtidas pelo site Clic Portela revelam que o prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, receberá alta do Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, ainda nesta terça-feira (23/11). Conforme o HSA, ele não passou por nenhum procedimento cirúrgico.

O mandatário foi atingido por dois golpes de faca na região do abdômen. A tentativa de homicídio ocorreu na manhã da segunda-feira (22/11), em um corredor do Centro Administrativo. Caetano Albarello foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Santa Terezinha de Palmitinho e, posteriormente, transferido para o HSA.

Uma nota oficial divulgada no site da Prefeitura de Palmitinho, na tarde da segunda-feira, informou que o prefeito foi submetido a duas tomografias, cujos resultados mostraram que os ferimentos causados por arma branca não afetaram nenhum órgão vital.

A autora do atentado foi presa em flagrante quando chegava em casa, logo depois do crime. Em depoimento na Polícia Civil, ela permaneceu em silêncio. A mulher de 35 anos de idade acabou recolhida ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen e provavelmente responderá por tentativa de homicídio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.