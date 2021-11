Flamengo de São Pedro estreia na Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub 17 no dia 27 de novembro

A delegação do Flamengo de São Pedro (Tenente Portela) parte na sexta-feira (26/11) para Eldorado do Sul, aonde será disputada a Copa Gaúcha de Futebol Feminino Sub 17, edição 2021. Os jogos acontecerão no CT Hélio Dourado, do Grêmio.

Nesta semana, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou o regulamento específico e a tabela da competição que será realizada entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro.

Serão sete equipes divididas em dois grupos – um com quatro e outro com três. Na fase inicial, os clubes se enfrentam dentro das respectivas chaves e em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais.

Adversários do Flamengo de São Pedro na primeira fase:

- 27/11: Flamengo de São Pedro x União Harmonia FC (16h30min);

- 28/11: Flamengo de São Pedro x Internacional (10h45min);

Composição das chaves:

- Grupo A:

Grêmio, Juventude, Pelotas e Guarany;

- Grupo B:

Internacional, Flamengo de São Pedro e União Harmonia;

