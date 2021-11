Votação da Consulta Popular 2021 prossegue até 30 de novembro

Desde a segunda-feira (22/11), interessados em participar da Consulta Popular 2021 poderão votar virtualmente por meio do aplicativo COLAB. A escolha das demandas se encerra em 30 de novembro.

Instituída em 1998 pelo Governo do Estado, a Consulta Popular permite aos votantes que definam diretamente parte dos investimentos a constarem no orçamento estadual. Neste ano, o valor disponibilizado será de R$ 30 milhões para as 28 regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES). A verba é distribuída de acordo com os critérios como população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE).

Seja pelo aplicativo ou pela web, é necessário fazer login pelo COLAB – quem ainda não se cadastrou, precisa criar uma conta. É recomendável, antes de iniciar a pesquisa, ter em mãos o CPF e o título de eleitor. Após o cadastro e com base nas informações prestadas, haverá direcionamento automático para a cédula do Corede correspondente ao domicílio eleitoral. Cada eleitor poderá votar em apenas uma proposta, sendo selecionada aquela com maior número de votos.

Neste ano, em sua primeira fase, a Consulta Popular recebeu cerca de mil sugestões enviadas por cidadãos. As propostas foram selecionadas após o término do prazo de envio, com base em uma análise técnica, a partir de critérios como viabilidade de execução, orçamento e competência.

