União Frederiquense e Guarany de Bagé iniciam disputa pelo título da Divisão de Acesso 2021

União Frederiquense e Guarany de Bagé após eliminarem, respectivamente, Lajeadense e Avenida de Santa Cruz do Sul nas semifinais, começam a decidir o título da Divisão de Acesso 2021. O jogo de ida acontece na quarta-feira (24/11), no Estádio Estrela D’Alva, com início às 20 horas.

A segunda partida está marcada para o dia 28 de novembro, às 15h30min, na Arena em Frederico Westphalen. De acordo com o regulamento específico da competição, não há gol qualificado na final. O Leão da Colina decidirá o título em casa por ter melhor retrospecto.

Vale destacar que o União Frederiquense e o Guarany de Bagé já garantiram vaga no Gauchão 2022.

