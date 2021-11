Palmeiras encara Atlético-MG, líder isolado do Brasileirão, em SP

O Palmeiras recebe na noite desta terça-feira (23) o Atlético-MG, líder isolado do Campeonato Brasileiro, em duelo decisivo para o Galo. O clube mineiro, após jejum de 50 anos, pode confirmar o título no próximo domingo (28) caso vença esta noite no Allianz Parque e o vice-líder Flamengo tropece diante do Grêmio, em jogo adiado da segunda rodada, também hoje (23). O duelo Verdão x Galo, em São Paulo, válido pela 35ª rodada, será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem e plantão de notícias com Bruno Mendes.

A quatro dias da final da Copa LIbertadores contra o Flamengo, no Uruguai, o Palmeiras deve poupar vários titulares no embate desta noite, que marcará a despedida do time paulista diante da torcida alviverde. Terceiro colocado no Brasileiro, com 58 pontos, o Verdão precisa voltar a vencer, depois de derrotas consecutivas nos últimos três jogos. A mais recente, fora de casa, para o Fortaleza, por 1 a 0. No primeiro embate das duas equipes no Brasileirão, o Verdão perdeu por 2 a 0 no Mineirão.

Abel Ferreira, técnico do Verdão, não estará à beira do campo esta noite, por suspensão pelo terceiro cartão amarelo Ele deve ser substituído pelo auxilar técnico João Martins.

O Palmeiras deve entrar em campo com Jailson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Kuscevic, Renan e Jorge; Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Matheus Fernandes; Wesley, Gabriel Veron e Deyverson (Willlian).

Embalado após quatro vitórias seguidas, o líder Atlético-MG está em contagem regressiva para voltar a levantar a taça do campeonato nacional. Com 74 pontos, o Galo pode chegar a 77 esta noite se ganhar do Verdão e se distanciar ainda mais do vice-líder Flamengo, que soma 66. Se o Rubro-Negro carioca perder ou empatar hoje com o Grêmio, o Verdão decide antecipadamente o titulo no Mineirão, contra o Fluminens, já o próximo domingo (28). duas rodadas para o fim da competição, o time paulista ainda tem um jogo adiado da 32ª rodada, programado para 2 de dezembro.

A provável escalação do time mineiro, comandado por Cuca, deve ser com Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.