Série B: CRB bate Vitória e segue vivo na luta pelo acesso à elite

O CRB venceu o Vitória por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (22), em partida disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió, e válida pela 37ª rodada da Série B, penúltima do torneio. O primeiro gol da noite saiu logo no início da partida. Em cobrança de falta, o meia Renan Bressan cruzou na área, a bola passou por todo mundo e acabou entrando diretamente no gol de Lucas Arcanjo.

Aos 15 minutos, veio o empate. O meia Fernando Neto roubou a bola, avançou sozinho, puxou para a canhota e largou um chute muito forte no ângulo. Só que, logo aos três minutos da segunda etapa, Bressan apenas escorou a bola depois do cruzamento da direita, fez o segundo dele e colocou o CRB novamente na frente. Aos 29 minutos, o atacante Pablo Dyego fecha o placar aproveitando o rebote do goleiro baiano.

Depois dessa partida, o time alagoano tem 60 pontos, na quinta colocação, com apenas um ponto a menos do que o Avaí (que abre o G4). Dependendo ainda do resultado de Guarani e Goiás, que estão em campo nesse momento, o CRB precisa vencer o Operário-PR no domingo (28), no Paraná, e torcer por um insucesso do Avaí. O Vitória é o 18º, tem 40 pontos e precisa vencer o Vila Nova no domingo (28), em Salvador, além de aguardar que Londrina e Remo não ganhem.