Último dia: inscrições para concurso da Ceasa se encerram nesta segunda, dia 22

O prazo para inscrição no concurso público da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa), vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), termina nesta segunda-feira (22/11).As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Fundatec, banca escolhida para a realização do processo seletivo.

A previsão é de que as provas sejam realizadas dia 30 de janeiro de 2022. O valor das inscrições é de R$ 211,23 para cargos de analista e de R$ 92,62 para cargos de agente técnico. Ao todo, são oito vagas: seis são para analista (nível superior), sendo duas para advogado, duas para administrador, uma para contador e uma para tecnólogo em segurança. E duas vagas de agente técnico (nível médio técnico): uma para técnico em contabilidade e outra para técnico em informática. Os salários são de R$ 4.983,35 e de R$ 3.043,66, respectivamente, mais benefícios como vale-transporte e vale-alimentação, além de plano de saúde.

Concurso na Ceasa-RS

Vagas: oito, sendo seis para analista (nível superior) e duas para agente técnico (nível médio técnico)

Inscrições: até 22 de novembro de 2021 pelo sitewww.fundatec.org.br

Valor das inscrições: de R$ 92,64 (agente técnico) e R$ 211,22 (analista)

Data prevista da prova: 30 de janeiro de 2022

Carga horária semanal: 40 horas

Salários: de R$ 3.043,66 (agente técnico) e R$ 4.983,35 (analista)