Botafogo vence Brasil de Pelotas e conquista Série B

O Botafogo garantiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro de forma antecipada após derrotar o Brasil de Pelotas por 1 a 0, na tarde deste domingo (21) no estádio Bento de Freitas. A conquista só foi possível porque o Coritiba foi batido pelo mesmo placar pelo CSA.

Com a vitória o Alvinegro alcançou os 69 pontos, abrindo cinco de vantagem sobre o Coxa quando falta apenas uma rodada para o final da competição. Já o Xavante permanece na lanterna da Série B com este revés.

A vitória do Botafogo foi garantida graças a gol do atacante Diego Gonçalves aos 20 minutos da primeira etapa, após boa jogada dentro da área de Navarro. O time carioca ainda teve que se superar para garantir a vitória e o título, pois jogou com 10 atletas desde 12 minutos do segundo tempo, quando Barreto foi expulso.

Derrota do Coxa

A confirmação do título do Botafogo de forma antecipada só foi possível porque o Coritiba perdeu de 1 a 0 para o CSA em pleno Couto Pereira. O zagueiro Wellington marcou o gol dos visitantes de cabeça após cobrança de escanteio.