Índio de 109 anos e residente em São Valério do Sul está entre as vítimas mais recentes da Covid-19 no RS

O balanço epidemiológico divulgado na sexta-feira (19/11), pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 1.169 testes positivos e 26 mortes pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, incluindo um ancião de 109 anos de idade que residia em São Valério do Sul. Ele estava internado desde o dia 11 de novembro no Hospital Bom Pastor em Santo Augusto.

Trata-se de um dos gaúchos mais idosos que sucumbiram à Covid-19. O recorde etário em perdas humanas para a pandemia no Estado pertence a duas anciãs de 112 anos de idade, falecidas em Porto Alegre e Três Passos, respectivamente em janeiro e março deste ano.

Com a atualização estatística da sexta-feira, subiu para 1.483.685 o número de contágios conhecidos desde março do ano passado, com 35.924 óbitos.

Dentre os infectados até agora, ao menos 1.442.221 (97%) já se recuperaram, em todos os 497 municípios gaúchos. Outros 5.439 (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até casos graves atendidos em hospitais.

