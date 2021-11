Loja Mix Store completa cinco anos em Tenente Portela

No mês de dezembro, a Loja Mix Store completará cinco anos em Tenente Portela. Para comemorar a data, será sorteado um kit chimarrão composto por cuia personalizada, garrafa térmica, bomba em inox, mateira e pote para erva-mate.

Comprando qualquer produto na Loja Mix Store, o cliente ganhará um cupom que dá direito a concorrer ao prêmio especial. O sorteio acontecerá no dia 19 de dezembro.

A Loja Mix Store também está participando da campanha ‘Natal Encantado’, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI). Nos dez sorteios programados para a semana de 16 a 23 de dezembro, serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios.

A Loja Mix Store é especializada em produtos e acessórios para a customização de cuias, chinelos e outros objetos, e está situada na Rua Arthur Ambros, no centro da cidade de Tenente Portela.

