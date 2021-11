Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 34ª sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro de 2021:

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 41ª sessão, 34ª ordinária, da 14ª Legislatura.

Presentes os vereadores: Antônio Olgi Martins (PP), Elson Bueno Martins (PDT), Florisbal Scherer (PDT), Itamar Sartori (PP), Leandro Rodrigues Briato (PP), Loredi Adriel Saquet (PP), Lucas Santos da Cruz (PDT), Luiz Flávio Rangel (PP) e Paulo Gilberto Hermel (PDT). Na presidência, o vereador Itamar Sartori.

Após lida, a ata da sessão anterior foi posta à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade.

Matérias apreciadas na ordem do dia e aprovadas:

- Projeto de Lei nº 080/2021 (25/10/2021), do Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022.

- Projeto de Lei nº 083/2021 (10/11/2021), do Executivo, que autoriza o município a abrir crédito especial na Secretaria de Saúde (R$ 106.966,92) por superávit de exercícios anteriores.

Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.

Secretaria da Câmara Municipal aos 17 de novembro de 2021.

Carina Laís Ribeiro de Oliveira – Agente Legislativo

