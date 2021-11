Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã/Flamengo enfrentam novamente o Grêmio no dia 21

Gurias do Yucumã/Flamengo participam pela primeira vez do Gauchão Feminino (Foto: Reprodução | Facebook)

O sonho das Gurias do Yucumã/Flamengo de disputar a final do Gauchão Feminino 2021 ficou bem mais distante depois da goleada sofrida para o Grêmio na partida de ida das semifinais. O jogo realizado no CT Futebol com Vida em Três Passos, no dia 14 deste mês, terminou 9 a 1 para o clube da capital do Estado.

Os dois times se enfrentam novamente no domingo (21/11), no Estádio Vieirão em Gravataí, a partir das 15 horas. Para o Grêmio assegurar a vaga na decisão da competição estadual, basta o empate. Já as Gurias do Yucumã/Flamengo precisam golear por uma diferença de oito gols para levar o confronto para os pênaltis.

A outra semifinal:

A outra semifinal reúne as equipes do Brasil de Farroupilha e o Internacional de Porto Alegre. No primeiro jogo – ocorrido no Estádio das Castanheiras no domingo (14/11) – as coloradas venceram por 6 a 1.

O duelo de volta está marcado para às 17 horas do sábado (20/11) no SESC Protásio Alves na capital gaúcha.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.