Brasil diminui distância para líder Bélgica no ranking de seleções

Após a realização dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), a Fifa divulgou nesta sexta-feira (19) o ranking de seleções, no qual o Brasil permanece na 2ª posição, mas com uma distância menor para a líder Bélgica.

Na nova relação, a equipe comandada pelo técnico Tite diminuiu a distância para os líderes belgas para 2,1 pontos. Quem completa o pódio de melhores seleções masculinas do mundo é a atual campeão mundial França.

