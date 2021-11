Bolsonaro escancara a irrelevância partidária no atual cenário

Fazem dois anos que Bolsonaro saiu do PSL. Desde então o presidente não se filiou em nenhuma agremiação partidária e mesmo assim não esteve nem perto de perder a chamada governabilidade. Claro que o presidente foi habilidoso ao se aproximar do Centrão, mas tem provado que a relevância do político independe da sigla partidária.

As pesquisas atuais, que mostram o presidente em segundo lugar em todos os cenários, também são uma amostra clara de que aos poucos o multipartidarismo vivido pelo Brasil vai provocando a sua própria derrocadas. Os partidos, atualmente, nada mais são do que financiadores de campanha.

Façamos um exercício: se no Brasil fosse permitido a candidatura independente, ou seja, sem filiação partidária, e Bolsonaro decidisse concorrer assim, o presidente teria um desempenho diferente do que ele terá se filiando no PSL, PP ou PL? É difícil pensar que sim. A única diferença será na capacidade de captação de recursos, já que o fundo partidário é a única parte que ainda mantém os partidos mais ou menos atrativos.

Em 2018 quando Bolsonaro estava atrás de uma sigla para concorrer, já que o PP não aceitou o nome do então deputado do seu partido, os grandes do cenário eleitoral lhe fecharam as portas. Eis que surge então o PSL, irrelevante naquele momento, e nesta sigla, Bolsonaro se tornou presidente e arrastou uma grande bancada para o Congresso.

Agora, ainda longe das maiores siglas do país, não é de se estranhar que na falta de acerto, Bolsonaro surja mais uma vez em um partido nanico e mesmo assim seja um dos protagonistas da eleição, pois, o presidente é prova viva de que quanto mais partidos se cria no Brasil, menos relevantes eleitoralmente eles ficam.

Esse é um espaço de opinião de inteira responsabilidade do autor e que não reflete, necessariamente, a opinião do Sistema Província de Comunicação.

