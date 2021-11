Movimento Pró-ponte, Barra do Guarita - Itapiranga emite nota de esclarecimento

O movimento Pró-ponte que visa a construção da ponte sobre o Rio Uruguai na divisa dos municípios de Barra do Guarita no Rio Grande do Sul e Itapiranga no extremo oeste catarinense, emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (18/11).

Confira a nota na íntegra:

Como é de conhecimento da Comunidade Regional, o Movimento Pró-ponte tem tido avanços extremamente significativos, com ampla mobilização da Comunidade, Prefeitos, Deputados, Senadores e até mesmo do Ministério da Infraestrutura, inclusive conseguindo recursos para a realização dos Projetos necessários à construção da ponte.

Assim, eventual investimento realizado por empresários em balsa/s, possivelmente necessários até que a ponte seja construída, não causa qualquer prejuízo, nem mesmo impedirá o Movimento de alcançar o objetivo que é a construção da ponte.

Por isso, eventuais falas ou escritos em matéria em sentido contrário às manifestações do Movimento Pró-ponte, não passam de opiniões sem qualquer cuidado com a verdade dos fatos.

