Brasileiro: Sport vence Bahia e respira na luta contra o rebaixamento

Em uma partida entre duas equipes que lutam para fugir do rebaixamento, o Sport derrotou o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (18) na Arena Pernambuco, no encerramento da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO NA ARENA DE PERNAMBUCO: SPORT 1x0 BAHIA! Gol de Paulinho Moccelin!#AquiÉSport pic.twitter.com/Zac5JcfW7V — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 19, 2021

Este resultado deu ânimo para o Leão, que ainda permanece no Z4, mas agora com 33 pontos na 18ª posição, três a menos que o Tricolor baiano, que está uma posição à frente.

A vitória do Sport foi garantida graças a gol de Paulinho Moccelin, aos 20 minutos do segundo tempo, após boa jogada de Mikael.

Quando Paulinho Moccelin corta pra direita… ?????? pic.twitter.com/Q3KHAct7hx — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 19, 2021

O Bahia volta a entrar em campo pelo Brasileiro no próximo domingo (21), quando recebe o Cuiabá na Fonte Nova. Já o Sport só volta a jogar no dia 3 de dezembro, contra o Flamengo.