Médico que sofreu acidente no interior de Esperança do Sul é transferido para Ijuí

O médico Rogério Ribeiro Batista, de 44 anos de idade, foi transferido na madrugada da quarta-feira (17/11) para o Hospital da Unimed Noroeste RS em Ijuí. As informações são do site Três Passos News.

O traumatologista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), desde a manhã da terça-feira (16/11) quando se envolveu numa colisão com um caminhão na VRS 822 – estrada que liga Três Passos e Esperança do Sul. O quadro clínico dele era considerado instável devido aos graves ferimentos.

Rogério Ribeiro Batista se deslocava de motocicleta para Esperança do Sul aonde trabalha no posto de saúde. Ele também faz parte do corpo clínico do HCTP.

